Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

15.09.2022 13:24

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler uyuşturucu madde ticareti yapanlar ve kullananları engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde M.T.H.'nin uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli M.T.H. yakalandı. Yapılan aramada 6 paket alüminyum folyoya sarılı halde toplam 39,27 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alının M.T.H. hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

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