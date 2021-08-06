Son dakika haberleri! Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14) - Son Dakika

DP GENEL BAŞKANI UYSAL AFET YÖNETİM MERKEZİ'NDE

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Güktekin Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu'da bulunan Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve beraberindekiler ile Manavgat'a gelen Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştü. Uysal, yangından zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Muhittin Böcek ve ekibine özverili çalışmalar için teşekkür etti. Yangınla ilgili talihsiz açıklamalar yapıldığına dikkat çeken DP Genel Başkanı Uysal, "Acılar yaşanıyor. Acıların üzerine söylenecek sözleri, salim akılla söylemek durumundayız" dedi.