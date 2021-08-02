Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (20) - Son Dakika

BAŞKAN ÖZEREN: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sosyal medyada yer alan "Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başkan Özeren, şöyle dedi: "Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır."