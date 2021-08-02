Üye Girişi
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ

02.08.2021 14:46

Son dakika haberler... Manavgat'ta 6 gündür devam eden yangın, insanlar dışında hayvanları da olumsuz etkiledi.

Manavgat'ta 6 gündür devam eden yangın, insanlar dışında hayvanları da olumsuz etkiledi. Özellikle hayvancılık yapılan köylerdeki büyükbaş ve küçükbaşların bazıları öldü, birçoğu da yaralandı. Yangında yaralanan hayvanlar için ücretsiz tedavi sunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Manavgat merkeze, Türkiye'de ilk defa tam teçhizatlı sahra hastanesini kurdu.

Hastanede yangında yaralanan koyun, kaplumbağa, güvercin, tavuk, kedi ve köpek gibi tüm hayvanlara müdahale ediliyor. Yangında yanan veya dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahalenin yapıldığı hastanede, ameliyat ve yoğun bakım üniteleri de bulunuyor. Hastaneyi görenler de Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen veterinerlere yardım ediyor. Burada tedavi edilen hayvanlar, sahiplerine geri verilmeyip HAYTAP'ın Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürülecek.

HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Türkiye genelinde çıkan yangınlar nedeniyle birçok canlının mağdur olduğunu söyledi. Şenpolat, Biz HAYTAP olarak 3 gündür Marmaris, Manavgat ve Osmaniye'de örgütlenip bölgede saha taraması yaptık. Birçok hayvanın yangınlardan zarar gördüğünü gördük. Arkadaşlarımızla anında yaralı hayvanlara müdahale etmeye çalıştık. Bu hayvanlar arasında çiftlik hayvanları dışında kaplumbağa, tavşan, kedi ve köpekler vardı. Oldukça fazla hayvanın zarar gördüğünü görünce, buraya Türkiye'de ilk defa sahra çadırı kurduk, içinde yoğun bakım ünitesi ve ameliyat masasına kadar her şeyin olduğu bir yer dedi.

'HAYVANLARIN DA CANI YANIYOR'

Hastanedeki hayvanları dün yangın bölgelerinden indirdiklerini söyleyen Şenpolat, Arkadaşlarımız burada hayvanların yanık, serum gibi tedavilerini yapıyorlar. Aynı çadırın bir benzerini de Marmaris'te kuracağız. Hayvanlar sadece kedi ve köpeklerden oluşmamaktadır. Çiftlik hayvanları dahil olmak üzere bu canların canı ciddi biçimde yanmaktadır. Koyunlar arasında bacakları kırılanlar, vücutları yananlar, sesi çıkmayan hayvanlarla karşı karşıyayız. Belediyelerin, bakanlıkların kedi ve köpekler için bakım merkezleri oluyor ama bu hayvanlar için de böyle yerlerin yapılması lazım. Biz burada öncülük yapmaya çalışıyoruz diye konuştu.

Yangından kurtarılan hayvanların acı çektiğini belirten Şenpolat, Böyle doğal afetlerin meydana geldiği durumlarda çok çok arka planda kalan hayvan dostlarımızın da bir şekilde tedaviye ihtiyacı olduğunu, acı çektiğini herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Bu hayvanları kurtarabilirsek hepsini HAYTAP'ın 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne nakledeceğiz. Ömürlerinin geri kalan kısmını hiçbir eziyet görmeden, kesilmeden, acı çekmeden bizlerle beraber yaşayacaklar dedi.

Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ
Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ

Manavgat, Türkiye, Yangın, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 16:05 Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 15:53 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti 15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü 15:44 Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü 15:42 Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış 14:59 Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış
Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu 14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı 14:22 A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti         
16:08
Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak Aşı olmayana ekmek yok! İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satışı yapılmayacak         
15:56
60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu 60 milyonluk servet çürüyor! Elazığ'da bulunan araç mezarlığı sahipsiz araçlarla dolu         
15:51
Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler         
15:46
İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu         
15:42
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı         
14:49
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak         
14:15
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 16:20:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... YANGINDA YARALANAN HAYVANLAR İÇİN HAYVANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN İLK SAHRA HASTANESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement