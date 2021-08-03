Son dakika haberleri... Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (16) - Son Dakika

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA: THK UÇAKLARINI AKTİF HALE GETİRMEYE HAZIRIZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımıyla çevrimiçi düzenlenen toplantıya katıldı. Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarının ele alındığı toplantıda alanında uzman kişilerden bir bilim kurulu oluşturulması kararı alındı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde yer alan ve kullanılmayan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

8. Başta Orman Teşkilatı'na, yangınla mücadele eden hava ve kara unsurlarına, ayrım yapmaksızın Türkiye'nin her yerinden yangınla mücadeleye gelen itfaiye, sağlık ve veteriner ekiplerine şükranlarımızı sunarız. Yöre halkımıza ve tatil yaparken yangına yakalanan yurttaşlarımıza hem verdikleri mücadele hem de ekiplere sundukları katkılar için 11 Büyükşehir belediye Başkanı olarak minnettarız."