Son dakika haberleri: Manavgat'taki orman yangınlarında 13 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Manavgat'taki orman yangınlarında 13 hektarlık alan zarar gördü
Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkinde dün çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkinde dün çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Manavgat Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkiinde saat 16.00 sıralarında başlayan yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan müdahalede bulunuldu. Yangın kontrol altına alınarak Soğutma çalışmasına başlandığı sırada yakın bir yerde yeni bir yangın çıktı.Gece havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangın tamamen kontrol altına alındı. İlçe genelinde dün çıkan yangınlarda toplam 13 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:43
Kaynak: İHA
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