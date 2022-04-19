Son dakika haberleri... Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek

19.04.2022 17:08
Son dakika haberleri... Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, sanat eserine dönüştürülerek sergilenecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, sanat eserine dönüştürülerek sergilenecek.

Büyükşehir Belediyesinin hurdaya çıkan atık malzemelerinin ve Manavgat'taki orman yangınlarında yanan ve zarar gören ağaçların öğrenciler tarafından sanat eserine dönüştürülmesi için Akdeniz Üniversitesi ile çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Atıktan Sanata Heykel Yapım Projesi" ve "Yanan Ağaçların Sesiyiz Projesi" için iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, yanan ve zarar gören ağaçlar ile Büyükşehir Belediyesince hurdaya çıkarılan atık malzemeleri sanat eserine dönüştürecek.

Eserler, Karaalioğlu Parkı'ndaki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde sergilenecek.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, merkezde çocuklar başta olmak üzere tüm yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüleceğini bildirdi.

Yangında zarar gören ve yanan ağaçları Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim ettiklerini belirten Böcek, "Bu projeyle içimizi yakan orman yangını sonrası zarar gören ağaçları sanat eserine dönüştürerek orman yangınlarına dikkati çekeceğiz." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özkan da çevre bilinci, daha yaşanabilir bir dünyaya olan inançla bir araya geldiklerini, farkındalık çalışmalarında sanatın gücüne inandıklarını kaydetti.

Son dakika haberleri... Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek
Son dakika haberleri... Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek

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Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Manavgat'taki orman yangınlarında zarar gören ağaçlar sanat eserine dönüştürülecek - Son Dakika


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