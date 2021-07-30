Manavgat ve Akseki'deki orman yangınlarından etkilenen 239 kişi hastanelere başvurdu - Son Dakika

-Hastane detay görüntüleri

- Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile röportaj

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlardan etkilenen 239 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Hülür, AA muhabirine, Yangının çıktığı ilk günden beri hastanelerin acil servis, yoğun bakım, poliklinik ve aşı birimi dahil tüm birimleriyle hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Yangından etkilenerek hastanelere başvuran hastaların tedavilerinin yapılmaya devam edildiğini belirten Hülür, şunları dile getirdi:

"Günlerdir ambulans, UMKE ve vatandaşların kendi imkanlarıyla dahil toplamda devlet hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere 239 kişi yangından etkilenerek hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden servise yatırılarak tedavisi devam eden toplam 10 hastamız var. Biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüzde 30 yanığı var, plastik cerrahi bölümüne yatırıldı. 5 hastamız özel bir hastanede tedavi altında ama hayati tehlikeleri yok. Yine 4 hastamız da Manavgat Devlet Hastanemizdeki servislerde tedavileri devam ediyor. Diğer bütün hastalarımız taburcu oldu."

"Hastanelerde verilen hizmette bir kesintiye uğramadık çok şükür." diyen Hülür, yangının hastane bölgesine 1.7 kilometre kala yaklaştığını ama ekiplerin yoğun çalışması sonucu durumun kontrol altına alındığını vurguladı.

Bölgedeki olağan durum nedeniyle sadece yoğun bakımda entübe olan 10 hastayı yakın hastanelere gönderdik aktaran Hülür, "Bu bölgede yoğun bakım servislerine ihtiyaç olursa bir rezerv alan oluşturduk. Bunun dışında bir sıkıntımız yok, hastalarımızın çoğu oksijen, moral ve motivasyona ihtiyaçları var. Tüm ekibimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.