Üye Girişi
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü

20.12.2021 16:12
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü

Son dakika haberler... Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, 5 ay sonra sel sularıyla küllerini Manavgat ırmağına döktü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, 5 ay sonra sel sularıyla küllerini Manavgat ırmağına döktü. Vatandaşların Manavgat ırmağının yüzeyinde gördüğü siyah örtünün nedeni, sel sularının yangın bölgesinden getirdiği yangın külleri olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şişelere alınan numunenin yüzeyine kül ve yanmış ağaç parçaları çıktı.

Manavgat Irmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Kaledibi mevkiinde yat ve teknelerin bağlı bulunduğu bölgede su yüzeyinin siyah bir örtü ile kaplanmış olduğunu görmeleri, ırmağa petrol veya yağ bırakıldığı endişesini doğurdu. İhbar üzerine bot ile olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ırmak yüzeyinden numune alırken, bunun kirlilik oluşturacak bir olay olmadığını, yangın bölgelerinden sel suları ile ırmağa karışan kül ve ağaç parçaları olduğunu belirttiler. Şişelere alınan numuneler kısa bir süre bekledikten sonra şişenin yüzeyinde kül ve yanmış ağaç parçacıklarının toplanması görsel kirlilik oluşturan olayın yangın bölgesinden gelen kül ve ağaç parçaları olduğunu ortaya çıkardı.

(Arif Kaplan/ İHA)

Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü
Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü

Cumhuriyet, Manavgat, Yangın, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
16:07 Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi
15:41 Hülya Alaca cinayetinin arkasından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından katledilmiş
15:37 Bu görüntüler İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
15:32 Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak
15:19 ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı
15:18 Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı
14:43 Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Biz de şiddet gördük" iddiası geldi
Kayıp olarak aranan gencin cesedi barajda bulundu! Alkolün etkisiyle düştüğü tahmin ediliyor Kayıp olarak aranan gencin cesedi barajda bulundu! Alkolün etkisiyle düştüğü tahmin ediliyor         
16:14
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 16:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Manavgat yangını, küllerini 5 ay sonra sel sularıyla ırmağa döktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement