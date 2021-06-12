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Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı - Son Dakika

Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı

12.06.2021 10:59

Damak çatlatan lezzetleriyle bilinen Adana'da, mangal ateşinde şişe takılarak pişirilen kentin coğrafi işaret tescilli ürünü içli köfte tadanları hayran bırakıyor.

Damak çatlatan lezzetleriyle bilinen Adana'da, mangal ateşinde şişe takılarak pişirilen kentin coğrafi işaret tescilli ürünü içli köfte tadanları hayran bırakıyor.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir restoranda, kentin tescilli lezzeti Adana içli köfte, klasik pişirilme yöntemi olan suda haşlanmıyor veya yağda kızartılmıyor.

Usta Fatih Cavlak, şişe taktığı içli köfteleri mangal ateşinde pişirip, bazı yeşillikler, yağ ve baharat içeren özel sosla servis ediyor.

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle müşterilerin beğenisini toplayan mangalda içli köfte, damaklara lezzet katıyor.

Restoranda, kent dışından gelen müşterileri de ağırlayan ve günde 300-500 içli köfte satan Cavlak, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

"Öyle bir iştahla yiyorlar ki o zevki ben yaşıyorum"

Fatih Cavlak, AA muhabirine, 17 yıldır kentte kebapçılık yaptığını söyledi.

Kebabın yanı sıra müşterilerinin beğenisini kazanan mangalda içki köfteyi nasıl yaptığını anlatan Cavlak, "İçli köfteyi genelde haşlanmış olarak yerler. Ben közde yapıyorum." dedi.

Cavlak, içli köftenin iç harcına kendinden yağlı koyun eti koyduğunu belirterek, "Bulguru baharatlarken de içine dövülmüş dana eti koyuyorum. Zaten içinde et olmazsa bulguru şiş tutmaz, düşer. Baharatını özellikle kullanacağımız zaman makineden çektiriyoruz. Taze olacak, kokusu içine sinecek. Bu çok önemli. İçli köfte için küllü ateş olacak. Belirli bir aşamada piştikten sonra fırçayla yağlıyoruz. Pişirdikten sonra sosuyla servis ediyoruz. Harika bir tat, ayrı bir lezzet." diye konuştu.

Müşterilerinin, mangalda içli köfteyi keyif alarak yemesinden mutluluk duyduğunu vurgulayan Cavlak, şöyle devam etti:

"Müthiş bir şey, ayrı bir zevk. Pişirirken, şişe saplarken, elime aldığımda, hatta dolaba baktığımda bile zevk alıyorum. Ben yemek yemeyi severim. Değişiklik olsun diye közde pişirmeyi deneyeyim dedim. Ayrı bir lezzet çıktı. Müşterilerime ikram ettim, herkese çok farklı geldi. İnan şu an yetiştiremiyorum. Türkiye'nin birçok iline gidiyor. Sosyal medyada gören arıyor. Türkiye'nin her yerinden gelen var. Sabah bile içli köfteyi öyle bir iştahla yiyorlar ki o zevki ben yaşıyorum. Ben yiyorum gibi zevk alıyorum."

"Özellikle mangalda içli köfte yemeye geliyoruz"

Müşterilerden Ahmet Çetinkaya ise kentin yemek kültürünün yüksek olduğunu ifade etti.

Genelde et ve ev yemeklerini tercih ettiğini aktaran Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Mangalda içli köfteyi bir tek burası yapıyor. Bize özellikle mangalda içli köfte yemeye geliyoruz. Ustamızın da güzel bir sosu var. Biz uzun süredir geliyoruz, Adana'da meşhur bir yer burası. Adana'nın içli köftesi normalde suda kaynatılarak pişirilir. Mangalda içli köfteyi ustam keşfetmiş. Biz ilk defa burada yedik. İçli köfteye farklı bir tat katmış. İçli köfte biraz daha kızarmış oluyor, mangal tadı veriyor. Biz Adana olarak mangalda olan her şeyi yiyoruz. 'Denizden babam çıksa yerim.' lafını biz 'Mangalda pişen her şeyi yeriz.' olarak söyleyebiliriz."

Müşterilerden Süleyman Çekçen de restorana tavsiye üzerine gittiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir akşam yemeğinde arkadaşlarla oturuyorduk. Burayı tavsiye ettiler. Kendisine has bir lezzeti olduğunu, içli köfteye yeni bir hava kattığını söylediler. Biz de mangalda içli köfteyi denemek için geldik. Normal içli köfteden çok farklı. Biri suda kaynatılarak diğeri mangalda yapılıyor. İkisinin de kendine has ayrı bir lezzeti var. Adana'da içli köfteyi böyle yapan başka bir yer yok. Herkese tavsiye ederim, mutlaka gelip test etsinler. Ben yerken çok keyif aldım."

Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı
Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı
Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı
Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı
Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı

Türkiye, Fatih, Adana, tat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı - Son Dakika


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