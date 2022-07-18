Son dakika haberleri... Manisa'da 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Manisa'da 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

18.07.2022 10:38
Son dakika haberleri... Manisa'da 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Baklacı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan S.E'yi (34) tüfekle yaralayan şüpheli S.Ç. (22), jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüzünden yaralanan S.E'nin tedavisine sevk edildiği hastanede devam edildiği öğrenildi.

Baklacı Mahallesi'nde 16 Temmuz'da S.Ç. ile S.E. arasında kavga çıkmış, S.Ç, pompalı tüfekle S.E'yi yaralamıştı. S.E, hastaneye kaldırılmış S.Ç, karakola giderek teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Manisa'da 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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