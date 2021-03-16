10 bin ahlat ağacı aşılanarak ekonomiye kazandırıldı - Son Dakika

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Manisa'nın Kula ilçesinde yabani durumdayken aşılanarak ekonomiye kazandırılan yaklaşık 10 bin ahlat ağacının verime geçmesiyle 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle kırlarda kendiliğinden yetişen ahlat ağaçlarının aşılanması için çalışma başlatıldı.

Ahlat ağaçlarının aşılanması törenine katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, ağaçların aşılama işleminin önemli bir bölümünü tamamladıklarını, 20 gün içinde tüm ağaçların armutla aşılanacağını söyledi.

Öztürk, Kula'nın iklimine uygun armut türlerini, ahlatlara aşıladıklarını belirterek, "Bakanlığımız tarafından finansmanı sağlan proje sayesinde Konurca Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın armut üretimini arttırarak kırsal ekonominin kalkınmasını sağlanacak." dedi.

Aşılanan ağaçların 3 ila 5 sene içerisinde verime geçmesini beklediklerini aktaran Öztürk, ilk etapta 10 bin ağaçtan 200 bin tona yakın rekolte beklediklerini ifade etti.