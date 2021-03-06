Ailenin bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekibinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?