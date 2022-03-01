20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

01.03.2022 20:26

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden 20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden 20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Göktaşlı Mahallesi Ulutepe Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan Atala Çile'den (78) haber alamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Çile'nin yerde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çile'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Atala Çile'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

YORUMLAR
500

Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Korkutan deprem! Antalya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
20:00 Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 20:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: 20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement