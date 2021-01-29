Son dakika haberleri! Manisa'da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Manisa'da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı
29.01.2021 18:29
Son dakika haberleri... Manisa'da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda...
Manisa'da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 30 yaşındaki Aykut Şahin Ç. adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta uyuşturucu operasyonuna giden polis memurları M.Y. ve H.O.S. (28)'ya pompalı tüfekle ateş açan Yakut Şahin Ç. Bugün çıkarıldığı mahkemece adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı. Saldırgan tarafından açılan ateş sonrası yaralanan 3 polis memurunun ise taburcu oldukları öğrenildi.
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