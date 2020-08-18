Son dakika haberleri... Manisa'da 3 proje hibe desteği almaya hak kazandı - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan 3 projenin onaylanarak hibe desteği almaya hak kazandığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan Soma'da 4 kadın kooperatifi ilk kez bir araya getirilerek 3 üretim atölyesinden oluşan üretim kampüsü projesi, Z.E.K.İ+ projesi ve Demirci Kadın Tarım Ürünleri Merkezi projeleri hibe desteğe almaya hak kazandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ederek, "Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sunulan Manisamız'a ait 3 adet projenin tamamı onaylanarak hibe desteği almaya hak kazandı. Bu başarılı sonuçlarla Zafer Kalkınma Ajansı olarak 12 toplam projeyle ajanslar arasında en fazla destek almaya hak kazanma başarısı ile 1. olan ajansımız ve görevlilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.