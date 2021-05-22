Son dakika haberleri: Manisa'da 327 kök kenevir ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Hatıplar mahallesinde M.S.(26), O.S.(30) ve H.D'nin (27) yasadışı kenevir ekimi yaptıkları bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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