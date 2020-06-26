Son dakika haberleri: Manisa'da 5 milyon dolarlık mozaikleri jandarmaya satmak isterken yakalandılar
Son dakika haberi: Manisa'da 5 milyon dolarlık mozaikleri jandarmaya satmak isterken yakalandılar Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında jandarmaya satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı 8 kişi gözaltına alındı.
Manisa'da 5 milyon dolarlık mozaikleri jandarmaya satmak isterken yakalandılar
MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında jandarmaya satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı 8 kişi gözaltına alındı. Alıcı kılığına giren jandarmanın suçüstü yaptığı zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olay Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dibekdere Mahallesinde gerçekleşti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetli'nin Dibekdere Mahallesinde bazı şahısların ellerinde bulunan tarihi değerdeki Roma dönemine ait mozaikleri 5 milyon dolar karşılığında satacakları istihbaratına ulaştı. Alıcı kılığında tarihi eser kaçakçılarına ulaşan jandarma ekipleri şüpheliler M.A E.A. S.U. Ö.U. S.Z. ve M.Z. isimli şahısların Roma dönemine ait mozaiklerin yerini kazarak göstermeleri esnasında olay yerinde suçüstü yakalandı. Şüpheli 8 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. 8 zanlı bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:05 Kaynak: İHA
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