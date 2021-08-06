Son dakika haberleri... Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu - Son Dakika

Manisa'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasından kurtulan yaralı konuştu

Manisa'da otobüs kazası: 6 ölü 4'ü ağır 42 yaralı

İstanbul- İzmir Otobanının Manisa bölümünde bir yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı

Kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4'ü ağır biri yabancı uyruklu toplam 42 kişi yaralandı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz:

"6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 42 yaralımız var. Hepimizin başı sağ olsun"

MANİSA - İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul'dan Aydın'a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza İstanbul-İzmir Otoyolunun Soma ilçesindeki 267'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a doğru seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü Hasan Kılıç idaresinde otoyolun sağ emniyet şeridinde beklemekte olan kamyona saat 04.40 sıralarında arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Gülsüm Tozlu (hamile), Simay Çataltepe (8), Arap Kepenek (Muavin) (46), İlknur Kadıpınar (62), Nurten Gökbak ve Mihraç Çurguş adlı 6 kişi hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralılar, Manisa ve ilçeleri ile Balıkesir'deki farklı hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazada ölenlerden birinin çocuk olduğu tespit edildi.

"Kazayla uyandık"

Kazada otobüste bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak tedavi altına alınan yaralılardan biri kazayı şöyle anlattı:

"Otobüste saat 04.40 sıralarında uyuyorduk kazaya uyandık. Herkesin durumu çok kötüydü. Allah ölenlerin ailesine sabır versin yardımcısı olsun. Otobüsteki herkes uyuyordu yani. Kazayla uyandık. Otobüsü kimin kullandığını bilmiyorum. Yolda değişiklik oldu. İstanbul'da başka otobüsle değişiklik yaptık. Otobüs yetişemediği için uyandık kazayı gördük. Benim durumun diğerlerine göre çok iyi çok şükür. Aydın Söke'ye gidiyorduk" dedi.

Soma Devlet Hastanesinde yatan yaralıları ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Üzücü bir kaza, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 42 yaralımız var. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.