Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Mahallesi'nde Fatih Yılmaz (21), 3 arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheliler daha sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika