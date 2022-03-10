Bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

10.03.2022 21:50

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Mahallesi'nde Fatih Yılmaz (21), 3 arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheliler daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Fatih Yılmaz, Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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