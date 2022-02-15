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Son dakika haberleri... Manisa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ikiz çocuklar öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Manisa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ikiz çocuklar öldü

15.02.2022 16:40
Son dakika haberleri... Manisa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ikiz çocuklar öldü

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti.

Şeritli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Hatice ve Ramazan Atalan'ın evinde, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı. Atalan çiftinin işte olduğu esnada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın esnasında evde bulunan 3 yaşındaki ikizler Halil İbrahim Atalan ve Yusuf İmran Atalan, dumandan etkilendi.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ikizler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangın, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Manisa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ikiz çocuklar öldü - Son Dakika


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