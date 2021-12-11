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Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı

11.12.2021 11:48

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen patlamada bir çocuk hafif yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen patlamada bir çocuk hafif yaralandı.

Bozkurt Mahallesi Yaylalıkapı Sokak'ta 4 kişinin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında hafif şekilde yaralanan 16 yaşındaki kız, yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde 3 çocuğuyla yaşayan anne Resime Gül, gazetecilere, sobayı yaktıktan sonra diğer odaya geçtiğini, bu sırada patlama sesi geldiğini söyledi.

Gül, "Odaya baktım duvarlar yıkılmış, kızımın eli ve saçı yanmıştı. Sesi duyan komşular geldi, polis geldi. Kimisi yıldırım düştü diyor kimisi sobadan dolayı diyor ama sobada patlayacak bir şey yok. Ne olduğunu, nasıl olduğunu biz de anlamadık." dedi.

İtfaiye ve polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı
Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı

Turgutlu, Patlama, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Evde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı - Son Dakika


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