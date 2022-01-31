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Son dakika haberleri | Manisa'da bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Manisa'da bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasında

31.01.2022 18:35
Son dakika haberleri | Manisa'da bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasında

Son dakika haber: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, müşteri gibi gezen şüphelinin tencereyi şalvarının içine atıp, mağazadan ayrıldığı görülüyor.

İşletme sahibi E.S, güvenlik kamerasına yansıyan olayın şaşkınlığını yaşadığını belirterek çaldığı tencereyi geri getirmesi halinde kadından şikayetçi olmayacağını bildirdi.

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Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Manisa'da bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Manisa'da bir mağazadan tencere çalan kadının görüntüsü güvenlik kamerasında - Son Dakika
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