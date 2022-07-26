Son dakika haberi: MANİSA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: MANİSA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

26.07.2022 20:37

Son dakika habere göre MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saate kontrol altına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saate kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yuntdağı, kırsal Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 1 hektar ormanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MANİSA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: MANİSA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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