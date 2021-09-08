Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Yukarı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçları ve Demirci Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Demirci'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika