Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçları ve Demirci Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Manisa 'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Demirci'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

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