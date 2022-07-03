Son dakika haberleri! Manisa'da çıkan yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Manisa'da çıkan yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi

03.07.2022 15:36
Son dakika haberleri! Manisa'da çıkan yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın çok sayıda ekibin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın çok sayıda ekibin anında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası 1 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü.

Gördes'in Çiçekli Mahallesi Ayfer Deresi mevkiinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Balıkesir Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 20 personel, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 ranger müdahale aracı ve 2 hizmet aracı ile müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen yangında herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmezken 1 hektarlık alanın küle döndüğü öğrenildi. Ormanlık alanın Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olduğu ve tahkikat işlemlerinin Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi. - MANİSA

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Kilis'te çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü Kilis'te çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü Manisa'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Manisa'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Manisa'da çıkan yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Manisa'da çıkan yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi - Son Dakika
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