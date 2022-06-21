Son dakika haberleri | Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

21.06.2022 19:18
Son dakika haberleri | Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'da polis ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'da polis ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik bugün operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y., R.A., G.T., R.G., Y.C., O.O., Y.U., B.A., F.V. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR
500
Son dakika! Uyuşturucu taciri tutuklandı Son dakika! Uyuşturucu taciri tutuklandı Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 01:26:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement