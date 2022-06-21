Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik bugün operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y., R.A., G.T., R.G., Y.C., O.O., Y.U., B.A., F.V. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

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