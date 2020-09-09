Son dakika haberleri: Manisa'da iki kişiyi dolandıran zanlı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak iki kişiyi telefonla dolandıran zanlı, İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran iki şikayetçi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve banka hesaplarından terör örgütüne yardım yapıldığını söyleyen kişiye güvenerek ziynet eşyalarını evlerine gelen dolandırıcıya teslim ettiklerini anlattı.

Ekipler, dolandırıcılığın meydana geldiği adreslerin civarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Dolandırıcının kullandığı otomobilin plakasından yola çıkan polis, şüphelinin M.M. (34) olduğunu tespit etti.

Şüphelinin olayın ardından Şanlıurfa'ya daha sonra da İstanbul'a gittiği belirlendi. M.M, İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Soma'ya getirilen M.M, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.