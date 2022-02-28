Son dakika haberleri... Manisa'da jandarma ekipleri traktör denetimi yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Manisa'da jandarma ekipleri traktör denetimi yaptı

28.02.2022 15:01
Son dakika haberleri... Manisa'da jandarma ekipleri traktör denetimi yaptı

Son dakika gündem haberine göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Denetim kapsamında 20 jandarma trafik timi, il merkezi ve ilçelerde 44 personel ile 1171 traktör ve sürücüsünü kontrol etti.

Traktörlerin ışık, arka reflektör ve diğer donanımlarının kontrol edildiği denetimde, karayolları trafik kanununa göre çeşitli eksiklikleri bulunan 88 traktör sürücüsüne 63 bin 193 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 44 traktör de trafikten men edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Traktör, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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