Son dakika haberleri! Manisa'da jandarmadan belediye personeline yol güvenliği eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Manisa'da jandarmadan belediye personeline yol güvenliği eğitimi

Son dakika haberine göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında, refüjlerde peyzaj çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline trafik ve yol güvenliği eğitimi verdi.

Son dakika haberleri! Manisa'da jandarmadan belediye personeline yol güvenliği eğitimi, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında, refüjlerde peyzaj çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline trafik ve yol güvenliği eğitimi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde düzenlenen teorik eğitimde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, kent estetiği dairesi başkanlığı çalışanlarına genel trafik kuralları ile çalışma esnasında alınacak yol güvenliği tedbirlerini anlattı.

Kıdemli Başçavuş Erdemir, son dönemde 5 belediye personelinin yol kenarlarında ve refüjlerdeki peyzaj çalışmaları sırasında meydana gelen trafik kazalarından ötürü yaşamını yitirdiğini belirterek, bu kayıpların önüne geçilmesi için alınacak tedbirlerinin önemini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden kent estetiği biriminde çalışan personelin eğitimine yönelik seminer isteği geldiğinde büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdemir, talep olması halinde Manisa'daki diğer kurum ve kuruluşlara zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin trafik eğitimi desteği vereceklerini ifade etti.

Teorik eğitimin ardından Turgutlu Caddesi'nde uygulama yapan belediye çalışanlarına, çalışma yaparken yollarda nasıl işaretleme yapmaları gerektiği gösterildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Manisa'da jandarmadan belediye personeline yol güvenliği eğitimi - Son Dakika

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