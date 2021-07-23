Son dakika haberleri... Manisa'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan kişiler gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Maldan Mahallesi Akbaba Kayası'nda koruma altındaki 3. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Ekipler, İsa Ç. (42) ve Abdülkerim Ç'yi (34) bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Olay yerinde kazıda kullanıldığı tespit edilen çanta, kazma, çekiç, levye, bıçak, demir çubuk, inşaat eldivenine ve kazıda çıkarıldığı belirlenen farklı motif ve şekillerde irili ufaklı 15 adet taş parçasına el konuldu.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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