Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, cinsel uyarıcı ürün imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 bin 900 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili A.İ. ve F.G. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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