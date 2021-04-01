Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

01.04.2021 18:37
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre MANİSA'da, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir otomobil ile çarpıştı.

MANİSA'da, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri yol kenarındaki bir pastaneye girerken, diğeri park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücülerinden 1'i yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.45 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Menemen Caddesi'yle 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vedat Demirel'in (41) kullandığı 45 AAG 229 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı'nda, iddiaya göre ışık ihlali yapıp kırmızı da geçince, Menemen Caddesi yönünden gelip, kavşağa giren Davut Özbek (53) yönetimindeki 35 DB 4258 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Demirel'in kullandığı otomobil savrulup, yol kenarındaki pastaneye girdi. Özbek'in kullandığı otomobil ise yol kenarında park halindeki 45 AEK 955, 35 AJA 641, 45 ADF 663 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Demirel, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Demirel tedaviye alındı. Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada 5 otomobilde ve pastanede maddi hasar meydana gelirken, kaza anının pastanenin yanındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza yapan araçlardan birinin işyerine dalarak zarar verdiğini belirten pastane işletmecisi Serhat Ergül, "İçeride çalışıyorduk. Bir gürültü, patırtı duyduk. Sonrasında işyerime bir otomobilin girdiğiri duydum. Bir anda her taraf dağıldı. Allah'tan o anda o bölümde oturan müşterimiz yoktu da başlarına bir şey gelmedi. 40 bin lira kadar zararım var" diye konuştu.


- Manisa
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Manisa'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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