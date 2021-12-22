Son dakika haberleri! Klima koruma muhafazasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir dil eğitim merkezinin klima dış ünitesi muhafazasının çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı 1. Anafartalar Mahallesi 1608. sokaktaki bir dil eğitim merkezinin klima dış ünitesi koruma muhafazasının yerinden olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Çalışanlar, görüntülerde at arabasıyla sokağın başına gelen iki kadından birinin klima ünite muhafazasını aldığını gördü.
Dil merkezi yöneticisi Ümit Atik, sabah geldiklerinde muhafazanın yerinde olmadığını görünce şaşırdıklarını belirterek, "Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık anını gördük. Bununla ilgili tedbir alınmasını istiyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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