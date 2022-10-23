Manisa'da cinnet geçiren koca, karısını bıçaklayarak katletti - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da cinnet geçiren koca, karısını bıçaklayarak katletti

23.10.2022 07:51

Manisa'da evinde cinnet getiren Zafer Zeybek isimli şahıs, tartıştığını eşini bıçaklayarak katletti. Sokakta beklerken komşular tarafından kanlı giysileriyle fark edilen Zeybek, gözaltına aldı.

Manisa'da evde cinnet getiren Zafer Zeybek, tartıştığı karısı Huriye Zeybek'e bıçakla saldırdı. Karısını bıçaklayarak öldüren Zeybek, bir süre şoka girerek bekledikten sonra apartmandan çıktı. Komşuları tarafından üzerindeki kanlarla görülen Zeybek daha sonra tekrar evine girerken komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Son dakika 3. sayfa: Manisa'da koca dehşeti: Cinnet getirdi, karısını bıçaklayarak öldürdü

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde Huriye Zeybek'in cansız bedeniyle karşılaştı. Karısını öldürdükten sonra evde bekleyen Zafer Zeybek ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Huriye Zeybek'in cansız bedeni morga kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Manisa'da koca dehşeti: Cinnet getirdi, karısını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberi... MANİSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Son dakika haberi... MANİSA'DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Son dakika haberleri | Manisa jandarmasından basketbol maçında 'kadına şiddete' karşı pankart Son dakika haberleri | Manisa jandarmasından basketbol maçında 'kadına şiddete' karşı pankart

Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da cinnet geçiren koca, karısını bıçaklayarak katletti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:41 İran basınından "Ankara'da kritik zirve" iddiası: Türkiye ile İran yeni doğalgaz boru hattı inşası için görüşüyor
09:16 Kıraathanede oyun tartışması kanlı bitti! Mermilerin havada uçuştuğu olayda iki kişi yaşamını yitirdi
08:06 Mao Zedung'tan sonra bir ilk! Çin'de Şi Cinping, üçüncü kez iktidarı kazanarak ülke tarihine geçti
07:41 Beyoğlu'nda kan donduran cinayet: Hırsızlar, girdikleri evde uyuyan kadının boğazını kesip, bileziklerini çaldılar
01:29 Manisa'da cinnet geçiren koca, karısını bıçaklayarak katletti
00:57 Cumhuriyetle ilgili sözlerine tepki yağan AK Partili Mahir Ünal tepkilere böyle yanıt verdi
00:51 230 kişinin bedenini dondurdular: Ölümsüzlük o odanın içerisinde saklı
00:29 Rıdvan Dilmen'in Jorge Jesus yorumu Fenerbahçelileri çıldırttı: Emekli ol artık
23:47 İstanbul Üniversitesi'nde görevli profesörden korkutan uyarı: Önlem alınmazsa Marmara Denizi'ni büyük bir tehlike bekliyor
20:35 Her geçen gün teyzesine benziyor! Gülşen'in yeğeni Ezra'nın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 10:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da cinnet geçiren koca, karısını bıçaklayarak katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement