Manisa'da korkutan yangın

-Suriyeli ailenin kaldığı daire küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağızlara getirdi.

53 sokakta Saat Kulesi arkasında bulunan 4 katlı bir binanın 3.katında çıkan yangında bir ev kül olurken, binadaki aile ve çocuklar ise son anda kurtarıldı.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri 2 araçla müdahale ederlerken, yangının çıkış sebebi ise henüz belli olmadı.

Suriyeli bir ailenin yaşadığı daire, yangında kullanılamaz hale gelirken evde yaşayan çocuklar vatandaşlar tarafından binadan güçlükle çıkarıldılar.

Dumandan etkilenen çocuklar, kontrol amaçlı Kırkağaç Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İHA muhabirine konuşan yangına ilk müdahale eden esnaflardan olan Mehmet Uray "Dükkanımızın yan tarafından yangın çıktı. Binada Suriyeli çocuklar vardı. Yangına müdahale ettik. Alt ve üst kattaki çocukları sağ salim kurtardık. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Geçmiş olsun diyorum" dedi.