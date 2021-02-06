Manisa'nın Soma ilçesinde, menfezde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye eri kurtardı.

Büyük Güney Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Arda Saygılı ile kuzeni 15 yaşındaki Furkan Saygılı, menfezin bulunduğu bölgeden bir yavru köpek sesi geldiğini fark etti.

Çocukların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. İtfaiye eri yaklaşık 20 metre sürünerek menfezin içindeki yavru köpeği çıkardı. Çocuklar, "Garip" adını verdikleri ön bacakları aksayan küçük köpeği sahiplendi.

Çocuklardan Arda Saygılı'nın babası mahalle muhtarı Nazmi Saygılı, itfaiye erinin kendisini tehlikeye atarak bir canı kurtardığını belirterek, "Bir canlıyı kurtarabilmek için kendilerini düşünmeden tehlikeye atan kahraman itfaiyecilerimize minnettarız. Ben barınağa teslim etmeyi düşünüyordum ancak çocuklar yavru köpeği sahiplendi." ifadelerini kullandı.