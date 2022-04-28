Son dakika haberleri! Manisa'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Manisa'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

28.04.2022 12:17
Son dakika haberleri! Manisa'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mutfaktaki LPG tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mutfaktaki LPG tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Kuyualan Mahallesi 3400 sokakta ikamet eden Hüseyin Ö'ye (33) telefonla ulaşamayan eşi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı üzerine ikamete, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Merdivenli araçla eve giren itfaiye ekipleri, tüpten sızan gaz nedeniyle Hüseyin Ö'yü baygın halde buldu.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yunusemre, 112 Acil, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Manisa'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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