Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

15.05.2022 13:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Manisa'daki kazada sürücü yaralandı, yolcu öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'daki kazada sürücü yaralandı, yolcu öldü

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ankara- İzmir E96 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salihli yönünden, İzmir yönüne gitmekte olan Serkan Esmer'in kullandığı 35 HNP 75 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan Mustafa Çatalbaş yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Çatalbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YORUMLAR
500
D-100'de bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ağır yaralı D-100'de bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ağır yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:55:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement