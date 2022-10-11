Son dakika haberleri | Manisa'da polisten kaçan motosikletli trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Manisa'da polisten kaçan motosikletli trafik kazasında yaralandı

11.10.2022 16:50
Son dakika haberleri | Manisa'da polisten kaçan motosikletli trafik kazasında yaralandı

Son dakika haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Dericiler Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 45 TB 971 plakalı motosikletin sürücüsü B.Y (30) kaçmaya başladı.

Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacının ardından Fatoş Tımarı Küme evlerinde karşı yönden gelen Ali Dirbisoğlu idaresindeki 45 AIM 593 plakalı hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki şüpheli, yaralandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan B.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan motosikletin çevresinde ruhsatsız tabanca ve 225 sentetik hap ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Manisa'da polisten kaçan motosikletli trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

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