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Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

21.02.2022 09:39
Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. ile S.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda yanında getirdiği silahını çıkaran M.İ., S.K.'nin bacaklarına tabanca ile 4-5 el ateş etti.

Restoran sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yatan S.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılırken, daha sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, M.İ., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, olayın yaşandığı restoran, ilçe kaymakamlığı oluruyla 1 ay süre ile kapatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

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Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika gündem: Uygulama noktası yakınında havaya ateş açan 3 kişi yakalandı Son dakika gündem: Uygulama noktası yakınında havaya ateş açan 3 kişi yakalandı Şüpheli hareketleri aranan şahsı ele verdi Şüpheli hareketleri aranan şahsı ele verdi

Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Manisa'da restoranda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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