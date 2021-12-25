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Son dakika haberleri! Manisa'da sahte içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Manisa'da sahte içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı

25.12.2021 16:34
Son dakika haberleri! Manisa'da sahte içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki bulunduğunu tespit ettiği 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 33 şişede toplam 44,5 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan malzemeler, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Manisa'da sahte içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Manisa'da sahte içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
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