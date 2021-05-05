Son dakika haberleri... Manisa'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Manisa'da seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırdaki yangın söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırdaki yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı 06 BPN 202 çekici plakalı tırın dorsesi, Manisa- Akhisar yolunun Yeniköy Mahallesi kavşağında yanmaya başladı. Dorseden sürücü kabinine doğru ilerleyen alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek kendini kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dorse ve çekicideki yangını söndürdü. Yangın sonrası, çekici ve dorsede yüklü termosifonların bir kısmında hasar oluştuğu belirlendi.

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