Son dakika haberleri... Manisa'da silahla yaralama zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçakla cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi silahla yaralayan A.G. tutuklandı.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi Kamilsu Caddesi üzerindeki bir parkta oturan A.O.E. (25) ve A.G'nin (24) yanına gelen şüpheli iki kişi, bıçak zoruyla A.G'nin cep telefonunu almak istedi.

A.G. yanındaki ruhsatsız tabanca ile E.O'yu (19) bacağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.O'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, diğer şüpheli İ.O'yu (20) gözaltına aldı. A.G. ise olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.O. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.G. tutuklandı.