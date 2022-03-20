Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı

20.03.2022 03:21

Son dakika haber: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda mermi kovanı bulundu Manisa'da gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, bölgede çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda mermi kovanı bulundu

MANİSA - Manisa'da gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, bölgede çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 2'nci Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde saat 12.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayın hemen ardından şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri olay yeri incelemesinde 60'a yakın mermi kovanı bulurken, kurşunların hedefi olan çok sayıda araç da maddi hasar gördü.

Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Manisa'da silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika
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