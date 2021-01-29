Son dakika haberleri: Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı

29.01.2021 01:29
Son dakika haberleri: Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı, System.String[]

Son dakika haber: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla Esentepe Mahallesi, Çamlıbel Caddesi'ndeki bir adrese arama yapmaya gelen polisler, zanlı Şahin C'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanan komiser yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Şahin C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Alaşehir, Komiser, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Engin Öztürk'ün samimi itirafı hayranlarından tam not aldı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı Tansiyon yükseliyor! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya tehdit Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi
Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi         
00:49
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı         
00:24
Acun Ilıcalı hedef büyüttü: İngiltere'den bir kulüp satın alabilirim Acun Ilıcalı hedef büyüttü: İngiltere'den bir kulüp satın alabilirim         
23:56
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Nihat Özdemir'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran "1959" açıklaması: Bu dosya ne durumda soracağım         
23:21
Kısıtlamayı kaz ziyafeti ile ihlal eden Tanju Çolak'a 3 bin lira ceza kesildi Kısıtlamayı kaz ziyafeti ile ihlal eden Tanju Çolak'a 3 bin lira ceza kesildi         
21:44
Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
21:09
Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi         
19:17
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 01:32:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei