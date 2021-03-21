Manisa'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz kutlamalarını sabote edebilecek kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen H.K. (46) ile A.Ö. (50) Yunusemre ilçesinde, Ş.T. (27) Salihli ilçesinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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