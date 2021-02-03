Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı

03.02.2021 20:03
Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı, System.String[]

Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan kişilere itfaiye ekipleri ulaştı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan kişilere itfaiye ekipleri ulaştı.

Bölgede dün etkili olan kuvvetli sağanak sonrası bazı kırsal alanlar ve ova bölgeleri su altında kaldı.

Şehzadeler ilçesindeki Yeniharmandalı Mahallesi'nin yolu da su baskınları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaya çiftçiler traktörleriyle destek verdi.

Ovadan eşiyle evine dönerken biriken suda mahsur kalıp 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen Necip Çimen, kendilerini kurtaran Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Gazetecilere konuşan çiftçi Süleyman Kalabak ise "Yolun diğer tarafı çok kötü, mahsur kalan insanlar var, hayvanlarımız var, malzemelerimiz var. Ben de kalan vatandaşlarımız vardı, onları alıp buraya getirdim. 4 kişiyi alıp geldim." dedi.

Ekipler, araçları kurtardıktan sonra başka kişilerin mağdur olmaması için güvenlik önlemi alarak yolu kapattı.

su baskını, Şehzadeler, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı         
19:37
Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
19:27
Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı         
18:38
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var         
17:42
Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum         
15:31
Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi         
14:31
Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı         
14:15
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 20:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Manisa'da su basan alanlarda mahsur kalan kişiler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei