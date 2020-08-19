Son dakika haberleri: Manisa'da su hortumunu tamir ederken yüksekten düşen kişi öldü - Son Dakika

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:55

Kaynak: AA

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