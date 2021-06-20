Son dakika haberleri: Manisa'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Buradan Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Burak Evren yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Murat Evren ve eşi Ümmü Evren, Kozluca Mahallesi'ndeki Bağarası mevkisinde bağda çalışırken, tek çocukları olan Mustafa Burak'ın havuza düştüğünü fark etti.

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